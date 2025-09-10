※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に陥りますが、実際に関係を持っていたのは藤枝と芹でした。2人が離婚と慰謝料に追われることが決まって数日後、草太は来月末の退職を発表。動揺する芹に対し、草太は「転職先の給料があなたより低くても同じことが言える？」と問い、収入よりやりがいを重んじ妻からも応援を得