ドル円もみ合い、クロス円はしっかり＝東京為替概況 ドル円は昨日海外市場でロンドン午前に１４６円３１銭まで下げた後、ドル全面高となった流れを受けて、朝方はしっかり。一時１４７円５７銭を付けた。もっとも、１４７円５０銭超えでドル高に一服感が出ると、利益確定の売りに１４７円３０銭前後を付けた。その後１４７円４９銭を付けるなど、安値圏ではドル買いが出ていた。２１時半の米生産者物価指数をにらむ展開。