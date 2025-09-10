【これからの見通し】ドルが買い戻される中で、きょうは米生産者物価指数の発表 昨日ＮＹ市場では、ドルが買い戻された。注目された米雇用者数の年次改定は９１万人の下方改定となり、昨年以上の減少となった。しかし、市場の織り込みが進んでいたことから、初動のドル売りは一時的にとどまり、その後はドルが反発した。ドル円は146円台前半から147円台前半へと反発。ユーロドルは1.17台後半から1.17付近へと反落した。