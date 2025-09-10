ドル円１４７．４５近辺、ユーロドル１．１７１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は147.45近辺、ユーロドルは1.1715近辺での推移。ドル円は前日ＮＹ終値147.41レベルを挟む水準での揉み合いが続いている。本日これまでのレンジは147.27-147.57までにとどまっている。ユーロドルは前日ＮＹ終値1.1708レベルから一時1.1690付近まで下落も、その後は1.1718付近に高値を伸ばしている。米１０年債利回