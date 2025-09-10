巨人の泉口友汰内野手がフリー打撃で芸術的なバットコントロールを披露した。現在セ・リーグ２位の打率２割９分８厘（１０日の試合前時点）をマークする技術は、スポーツ報知評論家の高橋由伸氏も認めるところ。本紙で打撃フォームを解析した際、「まるでテニスを見ているようだ。ラケットの面を向けたまま、あらゆるコースに対応しているから、バットの芯と球の当たる範囲が広くなっている」と話していたが、この日の練習では途