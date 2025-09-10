MBSラジオは10日、2025年「秋改編」を発表した。平日午前帯にメッセンジャー・あいはらが登場し、松井愛アナウンサーは午後帯に移動する。【写真】MBS山中真アナ「落胆の毎日」喉の不調を長文で報告水曜午後の番組『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！ Everyday』が、満を持して帯番組となり、月〜金曜の午前10時〜正午の2時間枠に進出する。『松井愛のすこ〜し愛して▽MORE』（※▽＝ハートマーク）は、月〜金曜の午後2