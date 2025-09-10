第７９回国民スポーツ大会（滋賀）高校野球競技硬式の部（２９日から４日間・マイネットスタジアム皇子山）の組み合わせ抽選会が１０日、大阪市内で行われた。今夏の甲子園で優勝した沖縄尚学は、初戦で同４強の県岐阜商と対戦。準優勝の日大三（東京）は、仙台育英（宮城）と激突する。なお、今大会は７イニング制が導入され、３０日に準決勝を、１０月２日に決勝を予定している。初戦（２９日）の組み合わせは以下の通り。