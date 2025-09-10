日本野球機構（NPB）は10日、出場登録・抹消選手を公示。楽天の浅村栄斗内野手（34）が約1カ月ぶりに1軍に復帰した。浅村は8月14日に今季2度目の登録抹消となり、2軍で調整を続けていた。今月に入り5試合で3本塁打を放つなど調子を上げていた。今季は76試合に出場し打率・231、5本塁打、24打点。5月24日の日本ハム戦で平成生まれ初の通算2000安打を達成した。