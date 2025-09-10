自民党の茂木前幹事長が10日午後3時から記者会見し、10月4日投開票の総裁選挙への出馬を正式に表明しました。自民党・茂木前幹事長：自民党、日本経済を必ず再生の軌道に戻す。そして次の世代にしっかりとバトンを渡せる政治をつくる。全責任を背負い、どんな逆風も真正面から受け止め、必ず結果を出します。茂木氏は「結果を出す」という言葉を繰り返し使い、自民党と日本経済の再生について「2年で道筋を作る」と述べ、党の改革