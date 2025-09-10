自民党の総裁選挙をめぐり茂木前幹事長が一番乗りの形で出馬会見を行いました。政策実現のため連立の枠組を拡大する考えを示しました。茂木前幹事長 「（自民党は）結党以来最大の危機に直面しています。最悪な状況だからこそ立ち上がる決意をしました。私のすべてをこの国にささげます」茂木氏はさらに「逆境から抜け出すのは困難だが真正面から受け止め必ず結果を出す」と強調しました。また、少数与党国会の中で野党とどう協力