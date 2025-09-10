台湾の蔡英文前総統が9日時点で、日本を訪問していることが分かりました。台湾与党の民進党関係者によりますと、蔡英文前総統が日本を訪問しているということで台湾メディアも9日、これを報じました。蔡前総統の訪日が明らかになるのは2024年5月の退任以降、初めてです。台湾メディアは今回の訪日について私的な訪問としていますが蔡前総統は在任期間中から既に退任していた安倍元首相とオンラインで会談するなど日本との親交を続