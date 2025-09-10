9月11日（木）の『徹子の部屋』に、コロッケが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！両膝を変形性膝関節症と診断され、2月に人工関節を入れる大手術をしたコロッケ。コロッケのモノマネは、本人曰く余計な動きが多いそうで、知らず知らずのうちに膝に負担がかかっていたという。手術後は経過も良好で、医者からは「80歳までロボットモノマネができるよ」と言ってもらえたそうだ。約3カ月の入院生活では新ネタも考え