テンポスホールディングス [東証Ｓ] が9月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第1四半期(5-7月)の連結経常利益は前年同期比10.0％減の7.7億円に減り、5-10月期(上期)計画の18.1億円に対する進捗率は42.8％にとどまり、5年平均の48.7％も下回った。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.0％→6.0％に悪化した。 株探ニュース