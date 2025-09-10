中国の不動産不況が長期化する中、万科は巨額の債務返済の資金繰りに苦しむ。写真は同社が広東省広州市に建設した高層マンション（万科のウェブサイトより）【写真】万科と深圳市地鉄集団が2016年に戦略提携した際の調印式典中国の不動産大手、万科企業（バンカ）の債務危機が深刻さを増している。同社が8月22日に発表した2025年上半期（1〜6月）決算では、売上高が1053億2300万元（約2兆1584億円）と前年同期比26.2％減少。