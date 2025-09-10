俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(公開中)が、トロント国際映画祭のセンターピース部門へ正式招待され公式上映が行われた。『８番出口』がトロント国際映画祭のセンターピース部門で上映『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計170万ダウンロード超のヒットを記録したゲーム『８番出口』を実写化した作品。川村元気監督がメガホンをとる本作の主演は二宮和也で、