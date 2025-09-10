ブランジスタ [東証Ｇ] が9月10日大引け後(16:00)に配当修正を発表。従来未定としていた25年9月期の期末一括配当は10円(前期は無配)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は2025年９月期をもって創立25周年及び上場10周年を迎え、これもひとえに、株主の皆様をはじめステークホルダーの皆様の長年のご支援の賜物によるものと、心より感謝申し上げます。つきましては、