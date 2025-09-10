伊豆・村の駅では9月13日より、シルバーウィークに合わせて「敬老の日」および「スポーツの秋」にちなんた特別イベント・メニューを開催する。第一弾となる9月13日〜9月15日には、村の駅内の飲食店にて「おじいちゃん・おばあちゃん同伴割ワンコイン500円メニュー」として、餃子定食やキハダマグロ丼、しいたけのオムライスが登場。ワンコイン500円メニュー13日には、野菜の詰め放題やシャインマスカット重さ当て選手権、14日には