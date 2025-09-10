現地時間９月９日、日本代表が敵地コロンバスでアメリカ代表に０−２と完敗を喫した。同６日のメキシコ戦からメンバーを総入れ替えした一戦は立ち上がりからプレスがハマらず、ボールも握れない状況下が続く。中２日、移動での時差も影響してか、選手たちの動きは明らかに重く、ほぼリズムを掴めないまま30分に失点。どうにか追い上げようと３人同時交代（三笘薫、鎌田大地、南野拓実を投入）した直後の64分、カウンターから難な