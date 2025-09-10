［国際親善試合］日本 ０−２ アメリカ／９月９日／ロウアードットコム・フィールドアメリカ遠征の２戦目、森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日に、国際親善試合でアメリカ代表とロウアードットコム・フィールドで激突した。３日前のメキシコ戦（０−０）から“スタメン総入れ替え”の森保ジャパンは、30分に失点。右サイドからクロスを入れられ、アレックス・センデハスにボレーシュートを叩き込まれた。１点を追う後