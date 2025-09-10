現地９月９日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦した。３日前のメキシコ代表戦（０−０）から先発のメンバー11人全員を入れ替えた日本は、30分に一瞬の隙を突かれて失点。右サイドをマクシミリアン・アーフステンに突破されてクロスを上げられると、アレックス・センデハスにダイレクトボレーを叩き込まれた。このまま１点ビハインドで前半を終える。迎えた