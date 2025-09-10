「今回の空白域は（13）〜（15）と（37）〜（39）。ケチャップ数字は43回ぶりに出た（32）。なんと4月3日以来、5カ月ぶりの出現です。言うまでもなく超特濃で、しばらく追い続ける必要あり。最有力は（37）。空白域内にあり、5月1日に出たのが最後となっています。（32）に続き、久々の出現に期待します。次いで（15）。空白域内にあり、直近40回で1回しか出ていません。6月2日以来出ていない（25）も要注意」（ロト探偵・工藤氏