あじかんは9月9日、「体調の懸念と飲み物の選定」に関する調査の結果を発表した。同調査は7月9日〜10日、40代後半〜50代の働く女性504人を対象に、インターネットで実施した。普段、どのような基準で飲み物を選んでいますか？飲み物を選ぶときに、水分補給以上の価値(健康や美容等をサポートしてくれる)ことを意識することはありますか？普段、どのような基準で飲み物を選んでいるか尋ねたところ、「味や飲みやすさ」(70.2%)が最も