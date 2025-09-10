サッカーのU-23（23歳以下）アジアカップ予選は9日、中国の西安でD組の最終戦が行われ、22歳以下の選手で臨む中国はオーストラリアと0-0で引き分けた。中国とオーストラリアは共に2勝1分けの勝ち点7で、中国は得失点差で下回り同組2位となったが、各組2位のうち上位4チームに入り、来年1月にサウジアラビアで開催される本大会の出場権を獲得した。D組は中国、オーストラリア、東ティモール、北マリアナ諸島の4チームで、中国は初戦