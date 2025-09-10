Image: LISTYC こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。仕事終わりにジムへ直行したり、週末は思い立って小旅行に出かけたり…。アクティブな毎日を送るビジネスパーソンにとって、予定に合わせたバッグの使い分けって、ちょっと面倒だったりしますよね。そんな悩みに応えるために生まれたのが多機能スリング「ATTIV」。これ1つあれば、ビジネスシー