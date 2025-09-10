“デヴィ夫人”ことタレントのデヴィ・スカルノ、タレントの神田うの、はるな愛が10日、都内で行われた『第11回エンディング産業展「デヴィ・スカルノ 生前葬イベント」に出席。デヴィ夫人の“生前葬”が執り行われ、神田が弔辞を読み上げた。【写真】“イケメン”たちに運ばれるデヴィ夫人の棺会場には、色とりどりの花で彩られ、デヴィ夫人の写真が飾られた祭壇が用意。スクリーンにAIデヴィ夫人によるエンディングムービ