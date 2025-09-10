テレビ朝日は10日、「2025年10月改編説明会」を開き、2016年10月から約9年にわたって放送されてきた『激レアさんを連れてきた。』レギュラー放送終了について「改編に関しては昨今の実績をもとに総合的な判断で実施している」と言及した。【写真】6月開催の初イベントでは…加藤史帆＆ホラン千秋らと笑顔をみせた若林正恭同番組は、研究員・若林正恭（オードリー）、研究助手を務める・弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）のふ