楽久屋は9月13日、「野天風呂 湯の郷」(千葉県野田市)をリニューアルオープンする。野天風呂 湯の郷今回の改装では、ロビーの座席配置を刷新し、より広々とした空間を演出。脱衣ロッカーや下足ロッカーのコインレス化により、スムーズで快適な利用を実現した。施設内には、四季の彩りを感じられる野天風呂や、地域最大級の高濃度炭酸泉など多彩な浴槽を完備。全館に保湿性・保温性に優れた「ナノ水」を使用している。露天風呂男性