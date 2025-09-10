ラディウスは9月19日、最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン「tinyシリーズ」のエントリーモデル「HP-T10BT」を、全国の家電量販店やラディウス公式オンラインストアなどで発売する。HP-T10BT同製品は、片耳わずか3.3gという軽さで、長時間の使用でも心地よいフィット感が続くワイヤレスイヤホン。耳にすっきりと収まるコンパクトなデザインで、耳の小さな人でも快適に装着できる。音質にもこだわり、深みのある低音と透明