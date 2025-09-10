タレントの伊集院光（57）が9日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・36）で、旅先でのハプニングを明かした。この日放送された未公開トークで、一人旅好きとして知られる伊集院は「俺、旅先で会った人の家に泊まるからね」と告白。しかし「1回だけトラブルがあって」と切り出し、「旅先で会った人と話が弾んで、“朝ごはん食べて行く？”って向こうに言われて食べてた」と振り返った