デベロップは10月7日、佐賀県鹿島市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島」を開業する。HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島 外観県内では4店舗目の展開となる同施設は、観光やビジネス利用に加え、災害時には避難所になる「レスキューホテル」としての役割も持つ。鹿島市と災害協定を締結しており、非常時には客室を提供する体制が整っている。客室は、遮音性やプライバシーに配慮したは独立型の40室(ダブルルーム35室、ツインル