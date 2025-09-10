埼玉県の草加八潮消防組合は９日、５０歳代の男性患者を搬送中の救急車が道を間違え、医療機関への到着が１３分遅れたと発表した。患者は救急車に乗せて出発した時点で心肺停止状態だったといい、その後死亡した。組合は「搬送先の医療機関は『到着遅れと死亡の因果関係はない』との見解を示した」と説明している。組合によると、７日午後１１時５５分頃、通報を受け草加消防署の救急車が出動した。患者を川口市の医療機関に搬