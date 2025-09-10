ボーテデュサエは9月8日、「ナチュラル パフュームド ボディバスオイル(ローズブーケ)」(5,500円)を、公式オンラインストアや直営店などで数量限定にて発売した。ナチュラル パフュームド ボディバスオイル(ローズブーケ)同製品は、ボディマッサージ、頭皮クレンジング、入浴料として多目的に使用できるボディ&バスオイル。累計1万個販売した人気商品で、「また使いたい」の声を受けて復刻販売することとなった。ホホバオイル