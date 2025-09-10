さいたまスーパーアリーナは9月19日〜23日、「2025けやきひろば秋のビール祭り」を開催する。入場は無料。2025けやきひろば秋のビール祭り30回目を迎える同イベントは、全国64社から400種類以上のクラフトビールが集結する。30回記念として、3種類のオリジナルコラボレーションビール「KEYAKI」「欅ノミツコ」「BEER ALL RIGHT」を販売する。これらは会場内での提供に加え、持ち帰り用としても購入もできる。オリジナルコラボレー