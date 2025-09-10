10日（水）、カーミニークフィールドでのイースタン・リーグ、対日本ハム戦。西武の先発投手は上田大河、対する日本ハムの先発投手は中山晶量。4回まで被安打2と好投を続ける上田は5回表、8番・マイカ与那嶺を空三振、9番・上川畑大悟を二ゴロ、1番・宮崎一樹を遊ゴロと三者凡退に打ち取った。好投を続ける先発・上田を助けたい西武は5回裏、先制のチャンスを迎える。平沢大河の二塁打などで二死二塁と先制のチャンスを作り