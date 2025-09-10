ドジャースは９日（日本時間１０日）、本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に７―２で快勝。同地区の２位・パドレスが敗れたため、２ゲーム差に広げた。先発したシーハンが５回までパーフェクト投球で試合の流れをつくり、７回３安打１失点。打線も２回に相手のバッテリーミスで１点を先制すると、５回までベッツの２ラン、Ｔ・ヘルナンデスのソロ、大谷翔平投手（３１）の適時打で４イニング連続の得点を挙げて突き放した。