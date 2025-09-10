【モデルプレス＝2025/09/10】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の後藤威尊と佐野雄大が9日、フジテレビ系トークバラエティー「EXITV」（毎週火曜深夜1時25分〜）に出演。佐野が「貯金ができない」という悩みを明かした。【写真】INI佐野雄大の私服がおしゃれすぎ◆INI佐野雄大、悩み告白この日「地球が滅ぶことを考えると、貯金がなかなかできません」という悩みを紹介した佐野。地球が終わる前提で考えている佐