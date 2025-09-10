石破茂首相が9月7日夕方、首相官邸で臨時の記者会見を開き、「米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそがしかるべきタイミングと考え、後進に道を譲る決断をした」と、自らの退陣を表明した。昨年10月1日に発足するも、1年間という短命となった石破政権。全国紙政治部記者が言う。「政権発足当初からも期待の声は決して高くはありませんでしたが、7月の参議院選挙では過半数割れの大敗。自民党内からも“石破おろし