テレビ朝日が10日、「2025年10月改編説明会」を開き、7年半にわたり放送し、先日最終回を迎えたバラエティー番組『家事ヤロウ!!!』の番組終了について言及した。【写真】『家事ヤロウ!!!』最終回SPで花束をもらったバカリズムら出演者たち2018年4月、深夜2時台に誕生して以来、7年半にわたってさまざまな家事テクや絶品レシピを紹介してきた同番組。バカリズム、カズレーザー（メイプル超合金）に加え、昨年8月までは中丸雄一