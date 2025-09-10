テレビ朝日は10日、東京・六本木の同局で10月期の改編説明会を開き、今回の改編で7年半の歴史に幕を閉じたバラエティー番組「家事ヤロウ!!!」（火曜後8・00）についてコメントした。同番組は2018年4月に深夜枠で始まり、21年からゴールデン帯に進出。家事初心者のお笑い芸人・バカリズム、元KAT―TUNの中丸雄一、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーの3人が家事を学ぶ内容で開始。当初から家事になじみの薄い人でも