稽古で欧勝馬（手前）と胸を合わせる横綱豊昇龍＝東京都台東区の立浪部屋大相撲の横綱豊昇龍は10日、休場明けの秋場所（14日初日・両国国技館）に向け、東京都台東区の立浪部屋で出稽古に来た幕内欧勝馬と8番取った。3勝5敗だったが「動きの確認をしただけ。欧勝馬が来てくれていい稽古になった」と収穫を口にした。名古屋場所は左足親指負傷で途中休場。夏巡業では左肩を痛めた。9日は「いろいろ治療していた」と稽古を休んだ