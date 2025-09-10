支援物資を届けるためパレスチナ自治区ガザに向かっていたスウェーデンの環境運動家グレタ・トゥンベリさんらの救援船団が9日、チュニジア沖で2日連続でドローン攻撃を受けたと発表しました。公開された映像では、突然、火の塊のようなものが落下し、船で火災が発生しています。ガザの支援を行っている人権団体によりますと、9日、ガザ地区へ支援物資を届けるためチュニジア沖に停泊していた船がドローン攻撃を受けたということで