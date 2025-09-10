吉本新喜劇の今別府直之（53）が10日放送のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！」で仕事復帰した。今別府は出演予定だった9月5日の「吉本新喜劇座員総選挙2025」（大阪・なんばグランド花月）、同7日の「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！〜FINAL〜」（同）を続けて欠席。7日は川畑泰史（58）が代演を務めていた。この日の放送で、今別府が「体調を崩して休ませてもらいました。この5日間で4キロやせました