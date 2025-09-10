10日午後、横手市で震度1の揺れを観測する地震がありました。気象庁によりますと、10日午後3時26分ごろ、県の内陸南部を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは2.0と推定されています。この地震で横手市増田町で震度1の揺れを観測しました。