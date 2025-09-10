7日に2026ワールドカップ欧州予選でリトアニアと対戦したオランダ代表は、3-2で勝利。そしてこのゲームではエースのメンフィス・デパイが2ゴールを記録していて、これでデパイは代表通算得点数を52に伸ばした。これでデパイはロビン・ファン・ペルシーをかわし、オランダ代表最多得点記録を塗り替えたことになる。代表104キャップで52ゴールの成績は見事だろう。ただ、数字に比べて評価はあまり高くない。50ゴールで第2位のファン