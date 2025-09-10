今季のラ・リーガ開幕から3戦全敗、1ゴール10失点と最悪のスタートを切ったのがジローナだ。2023-24シーズンにはアトレティコ・マドリードをも抑えて3位に入ったジローナだが、今のチームにその面影はない。当時のチームからはFWアルテム・ドフビクやサヴィーニョら主力の多くが退団しており、昨季は一気に16位まで順位を落とした。今季も最下位スタートと苦しい立ち上がりで、降格もあり得るだろう。まずは守備を立て直したいとこ