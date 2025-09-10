ミュージカルや演劇など多くの舞台芸術を楽しめるいしかわ舞台芸術祭が5日から始まるのを前に出演者らが意気込みを語りました。いしかわ舞台芸術祭は5日から約4カ月間、金沢市を中心に県内各地で様々な舞台が上演されます。5日の開幕を前に金沢市の県立音楽堂では4日、記者会見が開かれ、オープニング公演として行われる「死神遣いの事件帖終（ファイナル）」に出演する俳優の鈴木拡樹さんと安井謙太郎さんらが意気込みを語りまし