俳優の大和田獏（74）が9日、自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな“手料理”を披露した。【写真】「美味しそう」「オシャレ」彩り豊かな“手料理”を披露した大和田獏３品の手料理を投稿。「冷やしカッペリーニ（トマト、玉ねぎ、大葉、オリーブオイル、塩胡椒、おろしニンニク。）」と、「エノキのチーズ焼き！（エノキ、チーズ、片栗粉）」と、「エノキの手作りなめ茸！（エノキ、醤油、味醂、砂糖、酒、お酢）」をそれ