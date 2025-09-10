タレントのデヴィ夫人が１０日、都内で「第１１回エンディング産業展」に出席し、生前葬を執り行った。会場には多くの花が置かれ、遺影がスクリーンに投影されており、葬儀そのものの雰囲気。デヴィ夫人が入った緑の棺（ひつぎ）が４人の担ぎ手によって運ばれた。棺の内側には愛犬がデザインされていた。デヴィ夫人の人生を振り返るＡＩ映像が流れ、ＡＩデヴィ夫人が「８５歳を迎えた今、皆様に直接感謝の気持ちを伝えたいと