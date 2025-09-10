きょうの日経平均株価は終値としての最高値を更新しました。およそ3週間ぶりです。きょうの日経平均株価は、きのうより378円高い4万3837円で取引を終えました。先月18日につけた最高値を更新しました。FRBによる利下げ観測がさらに強まり、ニューヨーク市場で主要3指数がそろって最高値を更新。日本でも半導体関連株などが上昇しました。また、日銀による年内に利上げする可能性が残っているとの見方から、銀行株なども買われまし