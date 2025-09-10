タレントのデヴィ夫人（８５）が１０日、都内で開催された「第１１回エンディング産業展」のイベント内で生前葬を行った。弔辞は、タレントのはるな愛（５３）と神田うの（５０）が読んだ。祭壇中央のスクリーンにブラックドレス姿のデヴィ夫人の“遺影”が投影され、若かりし頃の写真やインドネシアのスカルノ元大統領との写真も飾られた。開式直後にラヴェルの「ボレロ」のメロディーに乗せ、高身長のイケメン外国人４人によ